Em 'Vale Tudo', Marco Aurélio poderia dar curso de como encantar uma mulher

"Vou resolver todos os seus problemas", diz um charmoso Marco Aurélio (Alexandre Nero) para Leila (Carolina Dieckmann). Aí a perna da mãe 40+ já dá aquela bambeada. Todos? Como é que funciona isso?

O cara é o vilão da novela, apronta vários absurdos, rouba a ficante do primo na cara dura —e o moço mora com ele, hein—, sabota a ex com o filho, é uma metralhadora de falta de bom senso e noção de direitos humanos. Homofóbico, abusivo com funcionário... a lista é longa.

Mas quando Leila entra na sala, muda completamente. "Vou pedir mais uma garrafa de vinho e a conta", ele diz, cheio de certezas. A mulher só faz que sim com a cabeça. Pede, sim, o vinho, pede, sim, a conta, pede, sim, o que você quiser. "Pode falar tudo", fala, seguro, ciente de um dos maiores afrodisíacos femininos: ser realmente ouvida.