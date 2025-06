Que bebê reborn, que nada: a febre do ano é pintar cachorrinho fazendo ioga

"Pede para ele trazer o livro? Eles estão viciados aqui", diz uma amiga na véspera do dia em que meu filho vai dormir em sua casa. "Eles" são seus filhos pequenos. "O livro", causa do vício, é um exemplar de Bobbie Goods, a febre do momento.

Você já deve ter ouvido falar por aí: são páginas e mais páginas de bichinhos fofinhos vendendo muffins em coffee shops, fazendo ioga no parque, arrumando a cozinha, tomando um chazinho. Quero.

"Mãe, isso parece muito com você", diz o meu menino, com 8 anos de idade, colocando o desenho em branco na minha frente. Um urso (cachorro?), está enrolado em uma cobertinha, em um sofá aconchegante, mexendo no celular. Ao seu lado, um livro aberto com a página marcada. À frente, um chá fumegante de camomila (o Boobie é meu, coloco o Good que eu quiser na xícara). Um notebook conectado na tomada —eu que não ia querer um computador sem bateria. Plantas. Que delícia de cena, eu penso, já querendo colorir cada orelhinha do bichinho (será que é um gato?).