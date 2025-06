Como falar sobre o humorista que só quer liberdade de expressão para si?

Bloqueei as memórias mais violentas —acontece em situações traumáticas—, mas sei que recebi inúmeros ataques nos 15 dias que se seguiram. A maioria dos seguidores era do sexo masculino, muito jovem. Diziam coisas horríveis e comecei a ter medo pela minha integridade. Fechei as redes sociais e foram longos dias naquele começo de 2022.

Curioso: a violência orquestrada, em meio ao cansaço e à fragilidade dos questionamentos de fim de ano, me fez colocar em xeque se deveria continuar escrevendo para o grande público. Valia a pena? A censura tem muitas faces. Não duvidava do conteúdo do texto: ainda hoje, quatro anos depois, acho que rir da violência contra mulheres valida quem realmente agride fisicamente, mesmo que o humorista jamais tenha cogitado fazer algo tão vil.

Vale para o racismo. Vale para qualquer tipo de violência contra minorias. Rir do que é criminoso é ser cúmplice? Alguns exemplos do que ele e seus fãs chamam de piadas: "Cheguei a contratar intérprete de libras só pra ofender surdo-mudo". "Por que a galinha atravessou a rua? Porque ficou com medo do filho da Taís Araujo". "Quem é trans gosta de dizer que não é homem nem mulher. É o quê? Planta? Tem que botar adubo? Jogar merda, eu gostaria". "Negro reclama de não arrumar emprego, mas, na época da escravidão, já nascia empregado e também achava ruim, aí é difícil ajudar".

É isso que as pessoas acham que precisam defender?

Claro que temos medo da censura. Claro que humor deve ser livre. Mas não dá para dizer que é só piada quando o artista que profere, pessoa física, usa suas redes sociais para distorcer o que uma jornalista disse e incentivar mais homens a irem atrás dela "dar uma lição". A liberdade de expressão é defendida acaloradamente. Mas quando era minha vez de usar meu espaço para dizer o que penso sobre o tema, foi orquestrado o movimento para me calar. Não é desproporcional?

A mulher era eu. Eu vi do que eles eram capazes. Um exército de seguidores que hoje bradam "não gosta, não consuma". O problema não é eu não gostar, eu argumentei anos depois, em discussão semelhante. O problema é que tem quem gosta de rir de menção à violência. Gosta de piada que agride e, também, às vezes, de agredir. E tem quem tenha medo das duas coisas.