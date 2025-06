'Estou sempre errado': a frase de Afonso Roitman é bordão das suas brigas?

Solange (Alice Wegmann) e Afonso (Humberto Carrão) em 'Vale Tudo' Imagem: Manoella Mello/Globo

Ciúme, cobrança e brigas constantes em cima da característica principal dela, que é priorizar o trabalho. O rapaz não gosta do jeito da namorada (ex?) e tenta mudá-la o tempo todo para se entender como protagonista de sua vida. Ela responde da mesma maneira. Ao ser criticada e cobrada o tempo todo, também tenta fazer o mesmo. O relacionamento fica todo truncado. E culmina em traição dupla: ela fora do Brasil, ele dentro da casa dela, praticamente, com a amiga que morava ali.

Solange gosta de Afonso. Mas gosta da vida que escolheu para si também. E isso é uma confusão comum das paixões —será que a gente consegue se moldar à expectativa do outro para fazer a história de amor vingar? Alanis Morisette tem uma música que traduz os amores que querem que sejamos outra coisa para aí, sim, nos tornarmos merecedores do afeto. "Nós te amaremos do jeitinho que você é, se você for perfeito". Eu acho meio dolorido porque perfeição é subjetiva.

Afonso gosta de Solange. Gosta de parte de Solange? Gosta da Solange que ele imaginou que deveria ser a Solange. Gosta das projeções que criou: nelas, a mulher não trabalha tanto, com tantos caras, não divide apartamento com homens, eles não curam a bebedeira dela e não dormem no quarto dela.

Infelizmente para ele, essa moça que ele imaginou não existe. Infelizmente para ela, tentar se transformar no que o outro quer o tempo todo é muito cansativo.

Aí dá no que dá: ele abre a porta para Fátima (Bella Campos), ela supostamente para um cara em Portugal. Na briga, a frase clássica de quem está se esforçando muito para ser outra coisa: "Mas eu estou sempre errado", ele diz, antes de dizer dezenas de erros dela. Ela admite: você é legal, sim. Mas não basta para o amor não ser isso que Carlos estava vendo. É triste.