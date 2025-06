Marina Silva e a luta: você realmente se importa com o que diz se importar?

Quantas vezes é preciso ir para a Amazônia para entender o que se passa por lá? Marina Silva, inserida na floresta há quase sete décadas, seguramente tem mais a dizer sobre o assunto que eu. Há claro, senadores que também nasceram em estados amazônicos no embate. Mas observar o histórico de luta de cada um deles deixa bem claro quem é o lado certo da história. Exploração de petróleo na foz do Amazonas, no Amapá, não parece uma boa ideia para quem se dedica ao meio ambiente desde antes da gente nascer. Pronto. Já dá para entender o que é importante na baixaria filmada em Brasília essa semana.

"Há quase 70 anos, quando da implantação de eixos rodoviários de acesso ao interior da Amazônia, o governo brasileiro iniciou uma das maiores e mais agressivas ocupações de fronteira do planeta. A Amazônia, de fato, passou a ter importância econômica nacional e internacional. Não pelo que ela é (estávamos cegos), mas pelo que dela seria possível tirar. A cidade devora o mundo. A Utopia Amazônica consiste em conhecer a floresta como um ser vivo, com o direito a vida é sua plenitude. Nela, seu maior investimento reside na preservação da vida, seja de humanos ou não humanos", diz Marcos Colón, no livro "Utopias Amazônicas". Ele já dirigiu dois documentários sobre a floresta "Beyond Fordlândia: An Environmental Account of Henry Ford's Adventure in the Amazon" (2018) e "Pisar Suavemente na Terra" (2022) e leciona povos originários em uma universidade do Arizona.

O mundo rumando para o colapso climático pede que a gente entenda a floresta por quem veio dela. "A utopia não mais como o não-lugar, mas como o lugar total, o lugar para o qual precisamos caminhar, onde os povos originários sempre estiveram", diz Colón. São eles e os que aprenderam com eles que têm as respostas.

"O desejo de descer da minha vida para outro mundo é o que temos em comum", diz a atriz Juliette Binoche sobre suas semelhanças com a personagem. Nunca serão de fato faxineiras de ferry, mas podem contar (a atriz, atuando; a personagem, escrevendo) como é estar ali e sentir aquilo. A literatura (e a arte em geral) serve aos sensíveis a oportunidade de estar no corpo do outro.

Alguns chamam pejorativamente de "armchair militance", traduzido como militante na poltrona, que fala sobre o assunto e não sabe de fato como é viver in loco o problema. Dá para reverter para o "airmchair listener" —um ouvinte, alguém que, dessa poltrona, escuta e entende o que quem foi lá tem a dizer e evita falar bobeira ou compartilhar fake news sobre qualquer assunto. O nada é melhor que reproduzir absurdos sobre o que desconhece.

O mundo é grande e mudá-lo às vezes parece difícil demais. Mas, como diz Eduardo Galeano, é para isso que servem as utopias: para nos fazer caminhar. Marina Silva é gigante porque segue andando em busca da sua. Se formos íntegros, seguiremos atrás.