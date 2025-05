Esquerdo-macho Afonso deixou até Humberto Carrão sem graça em 'Vale Tudo'

Maria de Fátima (Bella Campos) fez que fez e conseguiu beijar o gato (Afonso Roitman, vivido por Humberto Carrão) em "Vale Tudo". Mas nada que você não tenha vivido: quem nunca experienciou muita vontade de ficar com alguém e, quando finalmente rolou, a pegação era morna e sem graça? "Parecia que eu estava beijando um parente", falou um amigo meu sobre uma garota que todo mundo queria pegar.

O rapaz da novela tinha tudo para dar certo: progressista, bonitinho, rico, questionador, revolucionário... Claro que poderia ter deixado para trás o montão de características do que era ser macho nos anos 1980, quando o personagem foi criado. Legal, mas ciumento. Gentil, mas manipulador. Interessado, mas extremamente inflexível. Dificílimo defender Afonso. Mas ele tem a carinha de Humberto Carrão... Se trombarmos com ele no samba, cai fácil no papo do moço.

Depois de beijar a amiga da namorada, terminar com a oficial por vídeo e ficar com a outra, Afonso mostra quem realmente é. Volúvel. Meio carente. De que vale um rostinho fofo e um tanquinho trincado que já correu 15 km e fez musculação às 7h30 se por dentro tem tanta insegurança? Eu, hein.