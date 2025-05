Marketing ou não, divórcio de Virginia põe amor de rede social em xeque

Você, que nunca tinha ouvido falar em Virginia até a semana passada, talvez esteja até apostando no tigrinho (não é recomendado) depois da overdose de conteúdo do vexame institucional ocorrido na CPI das Bets. Se não isso, sabe muito bem qual a referência de copos Stanley cor de rosa. Ao vestir moletom para eventos que exigem mais formalidade, pode postar nos stories que está "meio Virginia". Pois bem.

O Congresso se dividiu entre poucos seres humanos com bom senso e outros fãs de influencers que colocam Jesus como desculpa para fazer o que bem entendem. Tudo isso colocou o nome da garota em evidência, mas representou prejuízo em números —Virginia perdeu 600 mil seguidores com a patacoada. Pois bem outra vez.

Na noite de terça-feira, um choque nas redes sociais: Virginia anunciou que vai se divorciar do marido, Zé Felipe. Depois garantiram nos stories que não é marketing —a dúvida era se o cantor lançaria alguma música e ela algum produto de Dia dos Namorados. Choraram durante a noite, eles dizem, e vão ressignificar a relação. Saem beijos na boca e sexo e fica a amizade e o respeito de quem tem crianças para educar pelo resto da vida. Ok, se for verdade, e faz sentido que seja, está corretíssima a abordagem.