Alerta perrengue: a Virada Cultural mudou ou a gente que virou outra coisa?

É andando que a gente descobre que estações de metrô de cores diferentes são vizinhas. Isso, para quem não nasceu na capital, é mágico. Prédios históricos. Artistas mitológicos. Gente. De todo tipo, para todo lado. Que beleza. Não consigo identificar o que mudou na última década. A tentativa de pulverizar o evento para as periferias? Talvez.

Caetano Veloso canta com o cortejo do bloco Tarado Ni Você na rua da Consolação, durante a Virada Cultural Imagem: Marlene Bergamo/FolhaPress

Hoje, mais uma vez, tem mais uma Virada Cultural —em 21 palcos, não sei quantas atrações e quase incontáveis iniciativas culturais na cidade. Ela, a Virada, está viva. Eu, bem menos. Troquei a coragem de adentrar madrugadas por um celular caro, que leva minha vida dentro. Um filho pequeno que "não pode enfrentar situações de perigo". Entre se divertir como antigamente apesar do medo do risco lá fora, fico com meu sofá e a nostalgia de tempos mais livres. Cadê meu pique?

No máximo, como alguns anos atrás, Beatles para Crianças, no Butantã, palco afastado do centro, de manhã. O perrengue imaginado deixou de ser uma opção. Mas nunca foi perrengue! Nada aconteceu com a virada —porém, o que virei eu?

Envelhecer é engraçado. A gente sabe o que está perdendo. Sabe que seria bom não perder. Mas usa o cansaço de crachá e sequer se permite imaginar como seria encarar o lá fora como antigamente. Atravessei a Dutra dia desses para ver Lady Gaga com mais de 2 milhões de pessoas e fico feliz cada vez que lembro de que fiz isso. Por que não encarar a linha amarela de ponta a ponta nessa madrugada? Talvez eu tenha duas personalidades diferentes e a carioca é um pouco mais animada.

Recentemente, o jogador Kaká disse em uma entrevista para a revista Velvet que os gols mais bonitos que fez na carreira foram na juventude, quando não calculava os riscos. Quando descobria a confusão no show pelo jornal do dia seguinte? Nessa onda eterna de antever problemas para evitá-los, a gente perde um tantão de vida.