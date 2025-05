'As Quatro Estações do Ano': por que amigo vale mais que relação amorosa

São três casais. Eles são amigos desde a faculdade e, agora, por volta dos 50, vivem suas vidas de adultos —o que, sem querer frustrar os mais jovens, pode ser meio chato. Mas na série "As Quatro Estações da Ano" (The Fours Seasons, no original), o elenco tempera o tédio com encontros frequentes a cada estação do ano. Quem sabe o conforto de poder ser exatamente aquilo que se é na frente dos amigos de longuíssima data sabe de que estou falando.

Tina Fey é Kate, uma das protagonistas, uma mulher casada há 25 anos com um dos amigos (Will Forte) e parece viver a exceção dos casamentos de meia-idade. Ela até transa. Outro casal, Danny e Claude (Colam Domingo e Marco Calvani) vivem aquela complicada dualidade em que um gruda demais e o outro quer um espacinho para viver do jeito que quer, ainda que não seja o jeito recomendado pela OMS. E há ainda Nick e Anne (Steve Carell e Kerri Kenney Silver) que vivem o último suspiro do relacionamento longevo, quando o cara quer esquiar nas montanhas e a mulher está jogando alguma coisa com uma fazendinha no iPad. Triste.

Tem todo tipo de relação ali entre os casais, mas a riqueza são as relações entre os amigos. A intimidade é tão grande que qualquer escorregada que seria considerada desvio de caráter é compreendida. Eles têm uma lei máxima na sinceridade. Posso dizer para um amigo que acho o parceiro dele insuportável? Ali, eles podem. E esse amigo pode dizer com todas as letras que esse tipo de sinceridade é desrespeitosa e não será aceita. O pedido de desculpas de vem depois é uma aula.