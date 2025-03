Pegamos o cansaço de Fernanda Torres e precisamos ver programas culinários

Era contagioso. Ninguém poderia imaginar, mas o cansaço de Fernanda Torres dos últimos seis meses de peregrinação para o lançamento do filme "Ainda Estou Aqui" pegou em todos nós. Agora, como ela, estamos recusando convites para desfilar na Sapucaí e querendo mesmo ver programa de culinária na televisão.

No grupo que passava informações dos blocos no Carnaval, alguns sobreviventes ainda mandam flyers de festas e blocos. Uma amiga vai tocar em um bloco pós-Carnaval e eu, no auge da empolgação, garanti que estaria lá. Só que agora virei um meme de Luciana Gimenez reclamando de exaustão. Tem muito mais coisa acontecendo no fim de semana, dizem as mensagens que pipocam no WhatsApp: "Vamos?"

Como eu vou explicar que peguei o cansaço da Fernanda Torres? Que onde ela não aguenta mais passar maquiagem, eu estou farta de glitter. Aconteceu. Era televisionalmente transmissível. Se eu tivesse que fazer uma escova, meu braço ia cair. Pentear uma peruca chanel lilás? Sem chance alguma. Sou o Selton Melllo que não entendeu a pergunta porque não estava prestando atenção e precisa de um café —e eu nem tomo café.