Separação de Fernanda Paes Leme mostra que o fim pode ser começo de algo

Outro dia, na mesa de bar, com 10 pessoas, contamos que oito eram divorciados. Um deles nunca havia se casado e o outro estava no primeiro casamento. Por mais indesejado que seja cogitar a separação, ela acontece mesmo. Há um trecho do texto de Fernanda que diz que ela não poderia viver sem verdade consigo mesma pela própria Pilar.

Parece que quando a gente tem filho recebe uma sentença de que vai traumatizar alguém —e passa a vida tentando evitar isso. Tenho diversos amigos adultos que falam sobre como foi e é até hoje viver com os pais sustentando casamentos que acabaram há muitos anos por conta do ideal de família.

Se eles pudessem voltar à infância, diriam para si mesmos (ou para os pais) que o melhor era a separação. Mas em volta tem muita gente apontando o dedo para os divorciados acusando de tentar pouco, desistir fácil, ir pelo caminho mais fácil. Mais fácil? O divórcio é dificílimo! Fácil mesmo é ser infeliz a vida inteira acusando o outro da própria sina.

Separar é ok, apesar de complexo. Novos núcleos familiares se formam e, se organizar direitinho, todo mundo é feliz.

Não estou dizendo que lidar com a ruptura é fácil. É um acumulado que parece insuportável de dor porque, por alguma razão, a gente projeta as coisas para serem eternas. A poesia tenta explicar de várias formas (o amor não é imortal, já que é uma chama), mas a gente não entende muito bem e acha que só há segurança no para sempre.

Há muitas transformações possíveis em relações. A vala da amizade em que dizem ter caído Fepa e Victor não é uma vala, é um sofá confortável em que a gente pode conversar com o outro sobre os nossos filhos, sobre o nosso passado e sobre o eterno se transformar em outra coisa. Para isso, é preciso aceitar o novo com alegria. Casais que vivem juntos e felizes há décadas convivem com várias versões do par ao longo dos anos e aprendem a gostar de cada uma delas. Por que deveria ser diferente com o ex, especialmente quando esse ex é pai de seu filho?