Quanto mais a família Senna tenta apagar Galisteu, mais ela aparece

Ayrton Senna voa com Adriane Galisteu em foto de fevereiro de 1994 Imagem: Gianni GIANSANTI/Gamma-Rapho via Getty Images

O público não engoliu e encheu as redes sociais de... Adriane Galisteu. A ponto da própria se manifestar, agradecer o carinho e mandar a real: a história é de Senna, né, gente?

Mas o carisma dessa mulher ofusca até o do maior ídolo brasileiro do fim do século passado? Não exatamente. A série aliás, não mostra um herói clássico. Exagerado, metódico e imprudente às vezes, Senna se arrisca demais para conseguir o que quer. E só quer aquilo: o lugar mais alto do pódio. Levar o carro no braço. Abrir 40 segundos de vantagem do segundo colocado.

E mesmo com esses traços de quem faz o que precisar para alcançar os objetivos, o carisma do cara fazia o mundo inteiro se curvar. Tanto que eu desafio quem viveu os anos 1990 a ver a série sem ficar arrepiado com a bandeirinha do Brasil no carro branco e vermelho. Louis Hamilton reproduz, eu arrepio. Gabriel Leone faz o mesmo, eu quase choro. E nem gosto de carros!

A combinação perfeita de Adriane e Ayrton melhorou os dois e mostrou a modelo ao mundo. O Brasil sentiu e adotou a apresentadora de TV como paixão nacional também. Pode a família Senna negar isso por 30 anos, ela continua firme como protagonista do fim dessa história. A internet brasileira, que nesta semana só fala dela, não me deixa mentir.

Você pode discordar de mim no Instagram.