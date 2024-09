Estrela da Casa e outros fiascos: afinal, quem gosta de reality musical?

A Globo lançou um reality com expectativa de sucesso, o Estrela da Casa, e o resultado foi um naufrágio. Tirando a carismática Ana Clara, que responde pelo comando desse Titanic, o produto é mesmo para deixar bater no iceberg e afundar. Quem gosta desse tipo de programa?

A ideia, no papel, deveria ter seu charme: coloca um monte de cantor na casa do BBB e misturar intriga com melodia, como uma ópera midiática. Na prática, funcionou para derrubar a audiência —a Globo está apanhando do SBT no horário, como se fosse um duelo Faustão e Gugu revisitado em que sushi erótico nenhum salva a líder. Triste!

Não é algo novo: "Fama", apesar de ter alçado Thiaguinho à fama no começo do século, não bombou. Era meio ridicularizado na época —lembro de um episódio em que eu estava lavando louça em uma casa de praia e cantando com todos os meus desafinados enquanto um amigo cantor dizia que parecia o programa da Globo. Não sei quem ele queria ofender: eu ou os participantes do reality. Na dúvida, ofendeu todo mundo.