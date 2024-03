Mês da mulher: agora virou moda ridicularizar homem no cinema e nas séries?

A pegada de humor para mostrar velhos comportamentos do patriarcado funciona. O público assiste entre risinhos nervosos e debochados. Seria o puro suco dos anos 80, não fosse o retorno feminino em cena: elas arrumam amantes, ganham mais dinheiro que eles, têm mais sucesso, realização e certeza do que querem. “Você pode transar com muitas meninas, mas não aguenta uma mulher como eu”, diz a moça do começo do texto quando descobre que, depois de todo aquele drama, o namorado já tinha aberto a relação há anos e apenas omitido.

Desde 2023, já se via o movimento de “Kenzização” dos personagens masculinos. O sucesso mundial Barbie trazia a tagline: “Ela é tudo. Ele é só o Ken”. O boneco de plástico era realmente deixado para segundo plano nas brincadeiras – nem dava para pentear aquele cabelo! No filme, o Ken de Ryan Gosling descobre o machismo como grande trunfo. É assim que ele vai sair do ostracismo em que se encontra, escorado no patriarcado. A revolução, no entanto, é patética. Eles se reúnem para falar de cavalos, limpar carros, tomar cerveja, em um mundo de Marlboro cor de rosa. Achou familiar? É, pode ser que a ficção tenha se inspirado um pouquinho na realidade.

Mesmo com toda a futilidade dos sapatinhos de salto que cercam a boneca, são as mulheres que conduzem uma revolução pensante. Os Kens estão ali, sendo Kens. Vilões? Nem isso. As atitudes machistas ali maximizadas em deboche colorido só fazem rir e olhe lá. Homem é bobo no cinema agora?

Pobres criaturas...

No quesito homem patético, o Oscar deste domingo (10) caprichou. E olha que nem estou falando daqueles que criam bombas atômicas e só depois percebem que aquilo pode aniquilar civilizações (cada um que me aparece...)

Mas há o campeão: o personagem Duncan, de Mark Ruffalo, em Pobres Criaturas é o esquerdo-macho com pacote completo. Invade a casa da donzela, afirma que vai libertá-la, despeja umas palavras bonitas e pinta um mundo todo lindo, sequestra a moça com seu consentimento e a leva para viver uma grande aventura. A animação se passa em grande parte na cama fazendo sexo. Bella (Emma Stone) gosta do que o homem proporciona, mas quer sair e viver sua vida nos intervalos entre cópulas.