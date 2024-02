Lore e Léo Santana são prova de que formato casal funciona até no Carnaval

Pouco depois, ela foi cumprir um compromisso com uma marca de cerveja — pelos stories, a gente até se perde. Como foi que ela apareceu uns minutos depois, com outra roupa e em outro lugar? Léo também encerrou 6 horas de trio e rumou para seu camarote, onde fez outro show, com outro figurino. E na sexta (9) pela manhã, ambos estavam acordadíssimos, brincando com a filha, fazendo piada um com o outro. Na saúde e na saúde, benza Deus.

Quer dizer que dá para trabalhar, curtir e amar ao mesmo tempo? O Carnaval de Lore e Léo coloca à prova com sucesso a instituição família tradicional. Quer dizer, família mais ou menos tradicional: não é toda mulher que vê o marido fazer um país inteiro ficar de "perna bamba" na boa. Lore leva o assédio que o marido sofre com muita desenvoltura, segura e feliz. Léo, carinhoso, olha o trabalho e a diversão da mulher com um respeito enorme. Posturado, calmo, observando tudo com o copão na mão.

Aí vem o leitor me dizer que eles são ricos e para eles é fácil. Bobagem. Em vez de ficar nessa invejinha boba do que o outro tem e a gente não, que tal olhar para o outro e tentar copiar o que há de bom?

Vai ver está aí o segredo: ficar junto de verdade é admirar o outro quando está junto e quando está separado também. A base de uma relação é esse olhar encantado que eles têm e a confiança, que não se constrói da noite para o dia. Dá gosto de ver.

