O Brasil não está preparado para se despedir de Humberto Carrão em Renascer

Não é de hoje. O garoto estreou na TV aos 8 anos, no infantil Bambuluá. Fez Malhação duas vezes e em uma delas transformou o vilão em um protagonista. Aí deu sequência a uma série de novelas das 19h: Tititi, Cheias de Charme, Geração Brasil, Sangue Bom (aqui, com um vilão charmoso vivendo a redenção outra vez). Em Amor de Mãe, era o filho perdido de Taís Araújo. Em Todas as Flores, seu personagem Rafael era um dos protagonistas. Em todas as obras, uma fila de gente suspirando no sofá. O que tem Humberto Carrão?

Bonitinho sem fazer esforço, o ator não parece ser o cara que se submeteria a procedimentos estéticos, por exemplo. Ele é como é. Já foi baterista, outro dia foi flagrado mandando ver no samba com Wagner Moura e Selton Mello. É bom ser a gente mesmo, né? Embora raro no meio artístico, pessoas autênticas costumam ter um lugar garantido no coração do público. A língua portuguesa também chama de carisma.

A vibe "sou galã mas nem queria" não é novidade. O próprio Marcos Palmeira, que vive Inocêncio na vida adulta a partir de segunda, está nessa leva. É o talento com um tanto de personalidade que fisga. E um jeitinho safado de olhar e sorrir ajuda. Palmeira já atuou na primeira versão de Renascer e, a exemplo do que viveu em 2023 em Pantanal, volta ao remake da novela como protagonista. Dá para dizer que funciona há mais de 30 anos.

Outro exemplo é Du Moscovis — até como o bronco Petruccio, ele encantava a mulherada. Uma amiga dizia que ela e a mãe não podiam vê-lo na tela que tinham ímpetos de mandar beijos. A língua portuguesa não erra. Moscovis está jovem na TV à tarde, na reapresentação de Mulheres de Areia. Na dúvida, dia desses, desliguei a TV. Não podia me dar ao luxo de deixar de trabalhar para ficar mandando beijo para a TV.

Os três atores, modelo abrasileirado de beleza comum, repleto de talento, dão uma agitaçãozinha esquisita em várias gerações de moças. A Globo sabe disso e troca um pelo outro no horário das 21h. Carrão vai deixar saudades? Vai, sim. Mas nada como um outro amor platônico para esquecer o anterior.