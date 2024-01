O diretor Martin Scorsese é dado a fazer milagres com sua arte. Tem gente que não consegue se concentrar por 15 minutos em uma conversa, mas faz fila para passar três horas e meia assistindo sua última obra, "Assassinos da Lua das Flores". O filme, um dos grandes indicados ao Oscar, está disponível no streaming, na Apple TV. A saga rendeu à atriz Lily Gladstone uma indicação à melhor atriz — é a primeira vez na história que uma nativo-americana alcança esse feito. Gladstone foi criada dentro da Reserva Indígena Blackfeet, no estado de Montana, e já ganhou um Globo de Ouro pelo papel.

A história de "Assassinos" conta a tragédia verídica que aconteceu nos Estados Unidos com o povo indígena Osage. Começa 50 anos antes, quando eles foram tirados de onde moravam, no Missouri e Arkansas, e realocados em Oklahoma. Ali, por acaso, em 1920, em terras secas e cheias de pedras, encontraram uma imensa reserva de petróleo. Ficaram riquíssimos. Não por acaso, despertaram a cobiça dos brancos que por lá viviam. Muitos homens se casaram com mulheres Osage apenas pensando em tirar delas suas terras.

Começa aí uma série de assassinatos dos povos originários que é o cerne da história do filme. O relato, aliás, foi feito pelo jornalista David Grann, escritor do livro que deu origem ao filme. Segundo o próprio, em entrevista ao El País, "as instituições brancas e o establishment universitário apagaram essa tragédia da narrativa histórica estabelecida porque as vítimas eram indígenas. Quando você conhece os descendentes dos Osage começa a entender o inferno que viveram, história viva para eles, um massacre que não aconteceu há 300 anos, mas em pleno século 20". Sim, é chocante porque aconteceu há 100 anos, mas também seria chocante por ter acontecido há cinco séculos. A matança dos indígenas começou no dia em que os brancos os conheceram e nunca mais parou.