A atriz Margot Robbie não recebeu indicação ao Oscar pelo seu papel em "Barbie", um dos filmes mais comentados de 2023 e campeão de bilheteria. A diretora do longa, Greta Gerwig, também não.

Quem recebeu uma indicação foi Ryan Gosling, por seu divertido Ken, um personagem que não enxerga sua importância no universo de Barbie e só descobre como um homem pode ser valorizado quando ruma para o mundo real. Pois é. Aqui, nesse mundo em que vivemos, o rapaz assiste perplexo a situações às quais já estamos acostumadas, como homens exaltando a si mesmos nas academias, na publicidade, nos escritórios, na rua.

É no primeiro "com licença, senhor" que ele percebe algo estranho no ar aqui no planeta Terra. No universo de quem brinca de boneca, onde estava acostumado a viver, ninguém se importa muito com o brinquedo masculino, que tem cabelo de plástico, é impossível de se pentear e possui uma cueca acoplada ao corpo. As trocas de roupas do Ken também são limitadas. Ele é o namorado da Barbie, que serve para ser apenas isso. Anda no banco do passageiro da Ferrarri rosa metálico da mulher e nem cogita entrar em sua banheira rosa cheia de cisnes estampados. Aquele mundo é das mulheres.