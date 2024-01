Priscilla é uma menininha de 15 anos que foi selecionada por um tipo de headhunter de beldades em uma lanchonete alemã para ser levada para a casa onde o Rei do Rock, já com fama mundial, morava para servir o exército. Em jargão criminal, o que houve é aliciação de menor, mas na cabeça da jovem e entediada garota, era apenas uma oportunidade em um milhão de entrar na casa do homem mais famoso do mundo e ser apresentada a ele. Depois de alguns trâmites de convencimento com os pais, assim foi. O ano era 1958.

O filme tem narrativa lenta, mas não dava para ser diferente. Tudo na vida de Priscilla foi espera. Esperar a abordagem do cantor, o convite para a próxima festa, que ele falasse com seus pais, que fosse a buscar em casa, que tomasse todas as decisões. Ela estava no primeiro ano do ensino médio e esse conceito era comum na época: menininha de 15 anos com um homem de 23. A submissão também. Tanto que Elvis parte para os Estados Unidos e ela fica esperando por mais de um ano. Até que o telefone toca: do lado de lá a voz que entoa "Always on My Mind" diz que nunca deixou de pensar nela. E que vai "importá-la" para os EUA. Os pais autorizam a viagem.

A partir daqui, tem spoilers:

Alerta de Spoiler Splash Imagem: Arte UOL

Priscilla parte sozinha para Graceland, a mansão do cantor em Tennessee. Ali, é submetida a um tipo de cárcere privado. Tem seus bônus, claro: ganha um filhote de cachorro do namorado, ganha, quando ele está na cidade, o direito de fazer compras. No resto do tempo, vai à escola, onde não fala com ninguém, e espera. Priscilla passa a vida esperando o homem voltar de turnês, gravações de filmes e outros trabalhos. Se distrai lendo revistas de celebridades que dizem que Elvis tem casos amorosos com as mulheres mais famosas do mundo. Sofre calada e segue aguardando.

Quando o rapaz está com ela, a atenção é dividida com os parças (sim, eu também lembrei desse famoso atleta em quem você pensou). Elvis anda para lá e para cá com uma galera, das pistas de patinação às práticas de tiro ao alvo. Tudo é dividido com os homens que o cercam. As festas, regadas a álcool e comprimidos, vão até de manhã. Priscilla acompanha, como deve fazer a mulher de um astro, segundo explicou o namorado. E vai à escola no dia seguinte, como cabe a uma garotinha.