É hoje, como vaticinava Lulu Santos, aquela noite em que todo mundo espera alguma coisa. "Sábado, espere", canta o The Cure. A gente espera, fica in love desde sexta-feira. Mas vem a voz de Yasmin Brunet trazendo a realidade de volta. Sabe por que ele está te tratando bem desse jeito? Porque quer te comer pela primeira vez.

E se tudo bem, então tudo bem para todo mundo. Mas não significa que ele vai ser assim para sempre. Essa fase aí da sedução, rabo do pavão, dança do passarinho... é ritual de acasalamento. A gente é meio bicho, mas esquece que é bicho e fica tudo bagunçado. A gente viu comédia romântica demais.

"Ah, porque o jantar, a mensagem fofa, o chocolate quando foi me buscar na minha casa..." Quer te comer pela primeira vez.

"Ah, mas a gente transou e ele foi fofo depois também". Claro, existe esse homem, sim. Mas não vai te tratar TÃO BEM, quanto quando te queria pela primeira vez. É impossível driblar a fala de Yasmin, ela está coberta de razão.

Não tem amor verdadeiro, homem fofo, gente que se encaixa pelo resto da vida? Tem, ainda bem. Se não nós, que fizemos um pouco mais de análise, não nos casávamos nunca mais. Mas o tratamento pré-conquista de coito é outra coisa. O jogo do flerte é poderosíssimo, em um tipo de mindfullness: as pessoas estão inteiras ali, levantando para o outro cortar. Ninguém desvia o olhar, ninguém mexe no celular quando está verdadeiramente imerso no interesse pelo outro.

Infelizmente, o corpo da gente é mais apressado, mas segurar esse sentimento pelo máximo de tempo possível dá uma prolongada no ritual. Ninguém aguenta, eu sei. Deve ser isso que o pessoal de antigamente chamava de se valorizar. Hoje o termo é bobagem, vamos viver tudo que há para se viver, Lulu. De vamos nos permitir em vamos nos permitir, a gente acaba esperando o outro responder uma mensagem por cinco meses. Ghosting é o cúmulo dos maus-tratos disfarçados de falta de tempo.