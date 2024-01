No BBB, há alguns anos, o comportamento equivocado (seja machista, racista ou qualquer outro tipo de preconceito), quando explícito no programa, vira pauta do debate do país inteiro. E Thais Fersoza entendeu seu papel como mediadora desse debate e o realizou com maestria na quinta (11).

Para alguns parece bobagem, mas é muito didático ver alguém se comportar de maneira condenável na televisão aberta, ver outras pessoas contestando e as infinitas mesas de discussão sobre o programa esmiuçando o tema infinitamente. Foi assim com Maycon, quando ele reclamou da roupa transparente de Yasmin Brunet na casa. No papo com o eliminado, Thais Fersoza estreou como apresentadora do programa explicando para ele porque o comportamento não é aceitável. Explicar de novo? De novo, sim. Esse trabalho nunca acaba.

Algumas pessoas na internet contestaram a maneira ríspida como Thais tratou o assunto. Não faz sentido, ela foi até paciente demais. A atriz não foi mal-educada, muito pelo contrário. Com uma eloquência de dar inveja, completou sua retórica e raciocínio de maneira muito eficaz, apesar das tentativas do ex-brother de interrompê-la — essa, aliás, é outra atitude machista, cortar a fala de uma mulher para falar o que julga mais importante.