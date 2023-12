Cory: o anfitrião que a gente precisa Imagem: Divulgação

É o anfitrião que a gente precisa: casona na beira do mar, excelente serviço de buffet, piadas sarcásticas na hora certa. E ainda é um romântico lá no fundo, para quem estiver procurando um emocionado enrustido. Recomendadíssima a amizade com Corys nessa época do ano.

Daisy Jones (Riley Keough ), de "Daisy Jones and The Six" (Prime)

Riley Keough em 'Daisy Jones & The Six', nova série do Prime Video Imagem: Lacey Terrell/Prime Video

Ela canta, agita a galera e aproveita a vida em sua máxima potência. Conviver com Daisy no dia a dia não deve ser das tarefas mais fáceis, mas virar a noite de ano-novo ao lado da artista é animação com certeza.

Neto (David Junior), de "Fim" (Globoplay)

Neto (David Junior): amigo que aproveita as festas como se fossem a última Imagem: Divulgação

Neto é o amigo casado com uma mulher que não é da bagunça. Mas quando resolve sair para curtir, o que é raro, ele aproveita a festa como se fosse a última oportunidade de se divertir. Dá gosto de ver a intensidade contagiante no rolê.