Não é uma banda que aparece com frequência nos meus fones de ouvido quando ouço música sozinha. Mas como você e todo mundo que você conhece, inúmeros clássicos embalaram momentos importantes de minha vida.

Pois o tal do homem chegou no Brasil e um arrependimento começou a me corroer: "e se for o último show dele?", me perguntavam aqui e ali. Bateu uma preocupação real de ser a última oportunidade de escutar as mesmas canções das outras vezes — o músico pouco altera sua receita de sucesso de turnê para turnê. E, cá entre nós, por que mexer em time que está ganhando? Mudei a rota, apareceu o ingresso de alguém que desistiu e fui.

Paul McCartney vai morrer. Não há fatalismo na frase: eu e você também vamos. O fato de o ex-Beatle ter 81 anos pode deixá-lo um pouco mais perto do fim da vida que pessoas décadas mais novas — apesar de, definitivamente, não ser o que parece quando Paul entra no palco e tem energia para dar pulinhos que eu nem ousaria. Mas não é sobre o "e se for a última vez?" que pensamos quando ele enche o estádio de hits. É sobre a vida em curso.

O show e as quatro ou cinco gerações que superlotam um mesmo estádio três ou quatro vezes em cada cidade são uma contemplação à finitude. Pode acabar, sim. Porém, por enquanto, é eterno. Músicas de 60 anos atrás sossegam os nossos corações combalidos de tantas batalhas.

"Eu tenho que admitir que está melhorando/ Um pouco melhor toda hora/ (Não pode piorar mais!)", diz Paul. A gente canta querendo concordar — tem que melhorar, não tem? Olhando aquela multidão cheia de fé, acredito que está tudo bem, sim.

E se a morte for reversível? Na arte, é

O escritor Jeferson Tenório contou na última Flip que tem notado uma tendência a publicações sobre o luto desde a pandemia. Das perdas que acumulamos ao nosso próprio medo de morrer, o assunto é recorrente na arte e nas sessões de terapia.