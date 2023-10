Lexa e MC Guimê tiveram um relacionamento cheio de idas e vindas que terminou há um mês. e parece ter terminado para valer. Ele cobriu a tatuagem que tinha com o rosto da mulher com quem ficou por sete anos. Ela deu uns beijos no ator Ricardo Vianna no fim de semana e movimentou a internet.

O ex fez um post dizendo que o desprezo e o silêncio eram a melhor resposta. O seguidor deve ter ficado pensando que fazer um story sobre a ex estar apaixonada não é desprezo, muito menos silêncio. Mas dá para entender — a gente é meio contraditório em rede social.

A vida dos dois juntos foi conturbada, com boatos das dívidas do cantor e suporte de Lexa. No BBB, aos olhos de todo o Brasil, Guimê assediou uma participante mexicana em uma festa com bebedeira. Ela passou por cima e sublimou. Ficaram juntos até setembro e não comentaram os motivos do fim. Com o tempo, ela foi parecendo mais leve. Até agora finalmente sentir segurança para dizer que está apaixonada -- e o fato do cara ser um galã aumenta o burburinho.



Lexa é jovem e bonita, uma das cantoras de funk mais bem-sucedidas do Brasil. É natural que recomece rapidamente. Mas o fato de passar vários anos em uma relação que ia e voltava parecia dar a ela um peso. Agora, passou. Não é só por ter dado uns beijos em um moço da TV num show de axé: é por se ver capaz de recomeçar, mudar-se para o Rio de Janeiro, voltar à própria casa.