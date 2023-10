Tudo isso com o suporte de amigos a quem ele agradece o tempo todo. Tomara que esses mesmos amigos desliguem o wi-fi e cortem o 5G, porque não há jeito de sair de uma tristeza profunda como essa com tanta distração na internet. Assumir a dependência emocional é o primeiro passo. O segundo é olhar para si e enxergar de onde tirar forças para seguir. Quando a gente passa algum tempo jogando toda a energia e alicerces no outro, é porque não se vê capaz de ser o suporte de si mesmo. E isso, para desespero de quem está se sentindo extremamente só, apenas é possível de se descobrir sozinho. Quando a sua estrutura está em você mesmo é mais difícil de tudo ruir. Assumir o controle é bom demais.

Claro que amigos são importantes e salvam a vida da gente. Mas comentários na internet, fuçar a vida do ex, tentar engatar um novo romance para apagar a dor desse... é tudo descartável. É a gente mesmo que acha a cura e a força — no fundo, quem sabe o quanto dói uma saudade quando deita a cabeça no travesseiro é você mesmo.

O choro do qual Rico reclama também é terapêutico. Costumo dizer que no terceiro dia a lágrima seca. Aí a gente coloca o óculos escuros e recomeça. Sabe aquele papo bíblico de ressuscitar ao terceiro dia? Às vezes é ao terceiro mês... mas não há mal que sempre dure.

O imediatismo das redes sociais é vilão nessa situação em que a paciência de esperar passar algo é a única solução possível. Dói? Ô se dói. Mas passa. Tem uma hora em que é possível viver de novo.

Quando escrevo essas linhas me lembro das 15 horas em que tive, no parto, contrações violentas de dois em dois minutos. As profissionais que me acompanhavam repetiam, sob meus gritos, que era para eu atravessar a dor. Aceitá-la, deixa doer, não tinha outra saída. Eu urrei por horas na orelha de todas elas mas teve um momento em que finalmente aquela criança saiu de dentro de mim e — todo mundo estava certo — a dor passou.

Terminar um relacionamento tem nada a ver com colocar uma criança no mundo, mas aceitar a tristeza, o que machuca, atravessar (e chorar ou gritar enquanto for necessário) tem relação. Se reconhecer como dependente emocional é importante. Sofrer para ver isso sair é inevitável. E depois, é achar um jeito de conectar as próprias emoções a si mesmo.