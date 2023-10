Claro que a história tem mil nuances. Quanto foi profundo esse relacionamento, quem terminou com quem, o quanto cada uma das partes sofreu. E quanto elas são amigas — não dá para dizer que duas pessoas são BBFs porque curtem os posts uma da outra, dá?

A questão é que pode se falar em ética, em talaricagem, e até tentar evitar o sentimento... na hora que a química se junta com uma repentina vontade de falar por horas e horas (tentei evitar, mas às vezes não se controla a Legião Urbana que se tem dentro de si), não há o que contenha.

Ainda bem, em alguns casos — o que não falta por aí são casamentos de décadas construídos logo após um amigo terminar um namorico. Não dá para julgar a Mariana Rios se você faria exatamente a mesma coisa. Vai saber.

O enrosco me lembra o filme "Amor a Três", que está na Netflix, em que a protagonista, após um divórcio tumultuado, decide passar um tempo sóbria sem pegar ninguém. Um tempinho depois, ela se vê tomando drinques com dois melhores amigos, ora com um, ora com outro.

E cada uma das idas ao bar termina na cama deles. É. A gente não controla o desejo, mas tem hora que o melhor é enfiar a viola no saco e dar aquela fugidinha. Há histórias que são receita certa para ferir alguém (ou vários "alguéns"). E isso ninguém deveria querer. Como disse uma seguidora no Instagram: "tem tanta gente no mundo, pra quê?".

A atitude tem um quê de adolescência nos anos 1990, quando a renda concentrada de fato se concentrava na praça de alimentação do mesmo shopping e, ali, todo mundo era ex de alguém. Menos estranho pegar o ex da amiga nesse tempo em que comprar uma casquinha do McDonald's era o ponto alto da semana.