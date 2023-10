Otis, um menino branco de olhos azuis e heterossexual, está triste.

Ele e sua turma se mudaram para um colégio utópico onde diversidade sexual e racial é natural. Ali, pessoas trans são ovacionadas como as mais populares. Roupas coloridas são bem-vindas. Um nude acidentalmente exposto em um telão no pátio não é alvo de zoeira. Nesse universo, os adolescentes são éticos e empáticos e deixam todo mundo ser exatamente do jeito que é.

Otis está triste porque toda essa nova realidade o afastou de Eric, seu melhor amigo, um menino preto e gay que vivia com medo de apanhar. Ou de simplesmente não conseguir se encaixar. Ali, Eric tem seu lugar, seus amigos, suas conversas e com quem trocar roupas chamativas antes de uma festa. Finalmente ele entendeu como funciona pertencer a uma maioria — na vida real, seu grupo ainda não poderia ser chamado assim.