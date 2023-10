Lucas afirma que é difícil, Sandy revela que foi conversado. De noite, depois de colocar o filho para dormir, cada um sabe onde a saudade aperta. E mesmo que a guarda seja totalmente compartilhada, a saudade aperta, sim: de detalhes da rotina com os filhos até bobagens de fofocas divididas no café da manhã. Optar por viver longe da pessoa que te acompanha há décadas é um desafio e tanto.

Parte desse desafio é o que ambos tentam fazer: ressignificar o amor. É possível deixar de gostar do marido, do namorado, do amante e continuar gostando do amigo e do pai do filho? Talvez. Difícil é, ainda gostando do marido, gostar agora apenas como amigo.

Sandy diz que a intimidade de 24 anos juntos nunca vai mudar. Infelizmente não é bem assim: quando os novos relacionamentos se estabelecem as pessoas mudam e às vezes fica difícil de encontrar aquele com quem vivemos tanto tempo. Mas, nesse começo de fim, ou recomeço de vida, é fundamental saber respeitar o outro que seguramente é parte do que a gente é — ninguém convive com alguém por 20 anos e sai ilesa de mudanças.

E, se estiver tudo o caos e os dias forem um amontoado de mágoas, que sejamos capazes de ter gratidão pelos filhos. Taí uma coisa que é mais difícil de fazer sozinho.

"Tenho fragmentos de uma vida com você", canta Lucas. Sandy responde: "Tudo no seu tempo".

Essa nossa mania de querer controlar a eternidade acaba bagunçando demais os sentimentos — a verdade é que a gente só tem esse segundo aqui. E agora esse. E agora esse. Depois disso, não dá para saber.