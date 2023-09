Porque é triste, ué. Na música "Aquela dos 30", feita há quase 10 anos, Sandy afirma ter sonhos adolescentes, mas as costas doem. O próprio nome da música é uma referência aos nomes dos episódios de Friends em box de DVDs. Quem se identifica não atiraria pedras.

"Hoje já é Quinta-feira

E eu já tenho quase trinta

Acabou a brincadeira

E aumentou em mim a pressa

De ser tudo o que eu queria"

Logo depois, nessa pressa toda, eles tiveram um filho — aí a brincadeira acaba mesmo e começa uma gincana sem fim de muito pouco olhar para si. Talvez, aos 40, ambos tenham se visto de fato: a maturidade ali fazendo notar as lacunas que ficaram nesse turbilhão que a gente leva chamado vida. A parceria criativa dos dois, compondo juntos, combustível do artista, pode ter murchado. O que se faz com uma relação de décadas quando a gente cresce para lados diferentes?

Não é definitivamente exclusividade de Sandy e de Lucas sentir isso. E, talvez, mexa por isso mesmo com a geração mais nova que usava a relação dos dois como um espelho de onde se quer chegar. Ih, pessoal, mas é isso que tem quando se cruza a linha dos 40? Um divórcio? Galera dá aquela recuada de medo de se jogar.

O caminho das relações

Pensar no assunto me leva à trilogia de Linklater: Antes do Amanhecer (1995), Antes do Por do Sol (2004), Antes da Meia-noite (2013). Protagonizados por Julie Delpy e Ethan Hawke em três fases distintas da vida, os filmes narram a paixão impossível aos 20 anos, a vida que não era bem o que a gente escolheu, aos 30, e o surto dos 40 anos, quando a gente se conhece bem demais para fingir que é (ou que será) outra coisa. Uma loucura, meus amigos. Conheço gente que está se enchendo de trabalho em todos os buracos possíveis para não precisar analisar tudo isso mais profundamente. Fugas.