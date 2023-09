Luísa Sonza está chorando em um programa matinal em rede nacional na TV. O Brasil, que amarga as consequências de uma crise climática mundial refletida em máximas de mais de 40 graus no inverno, para para ver as lágrimas. Como se não houvesse nada mais importante para se preocupar. E com um certo alívio também, como se, veladamente, o sofrimento de alguém ao vivo causasse uma certa sensação de "antes ela do que eu".

Uma moça jovem, loira, famosa e bonita está na tela sofrendo. Ela fala abertamente sobre a tradição que acompanha gerações de mulheres: ser traída. Expõe sua dor. A apresentadora, ao seu lado, chora, provavelmente pensando em suas próprias histórias. Todo mundo tem algo semelhante para contar — algumas implicam em términos dolorosos, outras em ofensas mútuas, outras em perdão, seguido de nova chance.

Quase todo mundo já foi a cantora e se sentiu meio idiota ao saber que a pessoa por quem está apaixonada achou uma boa ideia entrar em um banheiro no bar com um terceiro elemento e dar uns beijos, amassos, passadas de mão e toda a sorte de bolinações. No caso de Chico, o ex-namorado de Luísa, o banheiro foi o do Sat's, em Botafogo. E precisa ter disposição para entrar ali a dois mesmo — o lugar é abafado e pequeno. Mas seguramente não é em conforto para relações sexuais que o namorado de uma pessoa pública pensa quando decide pegar alguém no banheiro de um dos bares mais populares do Rio de Janeiro.