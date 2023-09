Quando se é jovem, imagina-se que o fato de dormir a 15 cm do outro pode turbinar a vida sexual. Por que não transar com alguém que está a um palmo de distância? Por que está todo mundo vestido, gente?

A prática, infelizmente, não é essa bagunça lasciva que a gente imagina. A família envolve mais gente circulando pela casa e ter que explicar o que a mamãe estava fazendo em cima do papai não é exatamente um estimulante para o prazer.

Outra questão é que, por alguma razão — ou várias—, nem todo mundo segue desejando profundamente a pessoa com quem casou depois de conviver com ela alguns anos (meses?). Basta ver o estado da roupa suja que ficou 12h jogada no chão úmido atrás da porta do banheiro para sentir um autoboicote nas partes íntimas. Não dá para transar continuamente com alguém a quem você deixou de admirar nas outras áreas da vida?

Porém, a gente pode sublimar o tesão o quanto quiser, e ele segue aparecendo nos momentos mais inesperados: uma vizinha no elevador, um moço no refeitório da firma? Chegamos no outro extremo da falta de libido no casamento: a traição. Sim, as pessoas continuam querendo transar e dão um jeitinho para isso sempre.

Só que ter um amante escondido, além de não ser muito correto do ponto de vista da moral e dos bons costumes, dá um trabalho danado! Imagina a pessoa que já está extremamente ocupada, marcando hora pra transar com amante! É compromisso demais.

Talvez a solução esteja há 15cm do seu travesseiro mesmo. Num casamento em que se tem dezenas de questões para resolver por dia — da rúcula que murchou na geladeira ao boleto da escola que não veio — que pelo menos haja sexo para amenizar o tranco.