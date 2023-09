Mirando no público evangélico, que se bandeou para os lados da Record para não correr o risco de ver amor entre pessoas do mesmo sexo em folhetins, a Globo colocou o pé no freio. Em Vai na Fé, uma novela que defendia diversas pautas progressistas e tinha personagens evangélicos, a Globo vetou o beijo entre duas mulheres, as personagens Clara (Regiane Alves) e Helena (Priscila Sztejnman). Algumas cenas foram cortadas mesmo depois de gravadas e só depois de muita pressão do público é que foram exibidas. Na reta final da novela, dois homens se beijaram: Yuri (Jean Paulo Campos) e Vini (Guthierry Sotero). O público comemorou. Em 2023, uma década depois de Félix desbravar esse caminho, precisa ainda de polêmica?

Há 20 anos, Madonna beijava duas mulheres ao vivo no MTV Awards. Christina Aguilera e Britney Spears dividiam o palco com ela e, durante uma performática apresentação de "Hollywood", a rainha do pop beijou as duas. Corta para 2023: quem faz a releitura é Carmo Della Vecchia em um quadro do Domingão do Huck. No palco, Diego Martins e Amaury Lourenço dividiam a cena com ele. Um beijo de um galã de novelas assumidamente gay em um homem barbado vestido de noiva parece bacana. Estamos na terceira década do século 21, não dá para se comportar como há 70 anos.

Porém, bem nesse momento no programa dominical, o corte do switcher leva a câmera para outro local do palco, onde Tiago Abravanel — também assumidamente gay — assistia a cena. Por quê? A família brasileira sentada no sofá de casa ainda não aguenta um beijinho? Será que ali, não está o mesmo pai de família que já foi jovem em 2003 e achou sexy a performance de Madonna na MTV?

O The Town, festival de música transmitido pela Globo e repleto de patrocinadores de peso, teve diversas atrações LGBTQIAP+ cantando sem censura em nenhuma de suas letras. O Vem pra Globo garante que diversidade é importante. No próprio Domingão, a emissora liberou um beijo lésbico como parte de um merchan.

Não é uma noiva de barba que deveria chocar os bons costumes. Se fossem reais, Félix e Niko, homens maduros, assistiriam a tudo de mãos dadas em frente à TV pensando: esse pessoal ainda não entendeu nada. E dão mais um selinho, para não perder o costume.

