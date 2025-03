Solteira, Sarah Aline expõe critérios para novo romance: 'Parceria e troca'

Solteira desde o fim do relacionamento com Rhudson Victor, Sarah Aline, 27, diz estar numa fase mais "difícil" para engatar novo romance. A ex-BBB 23 (Globo) avisa que o futuro pretendente precisará se envolver por completo com ela.

O que aconteceu

Sarah Aline foi acusada de traição pelo ex no início do ano e tornou público que vivia um relacionamento tóxico. Quase dois meses após o episódio, a ex-BBB declara que o caso serviu para ajudar outras mulheres.