Filho de Antonelli e Benício diz fugir de fofocas: 'Fica na minha cabeça'

Aos 19, Pietro Antonelli, filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício, não quer saber de fofocas envolvendo seu nome para não se magoar.

O que aconteceu

Em conversa com este colunista de Splash, o jovem diz que não "sabia que estava famoso" ao ponto de roubar a cena em eventos. Ele, no entanto, adianta que evita ler notícias a seu respeito para não ficar incomodado.