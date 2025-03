Irina Shayk chega a camarote com look discreto antes de desfilar na Sapucaí

O camarote dos "mais VIPs" conta com três andares, em um espaço de 2.500 m², lounge externo com vista privilegiada para os desfiles, alta gastronomia e open bar premium.

O Camarote Café de La Musique Alma Rio quer resgatar os tempos de ouro dos camarotes no Rio de Janeiro, trazendo com a bandeira do beach club o anúncio do seu retorno para diferentes players no Brasil e no exterior. Queremos de fato criar no camarote uma atmosfera de celebração à vida, música e alta gastronomia, entre amigos. Álvaro Garnero

É a primeira vez da modelo na Sapucaí. Ontem, ela visitou o barracão da Beija-Flor, onde se refrescou com um ventilador portátil.

