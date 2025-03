Hortência nega ter sofrido etarismo no esporte: 'Tem hora para terminar'

No esporte, você tem hora para começar e terminar, porque eu dependo do meu corpo. Existem modalidades nas quais você pode ir além, como é a do meu filho, que já foi a 3 Olimpíadas [praticando hipismo] e está indo para a quarta, porque o atleta não é ele e, sim, o cavalo. Em modalidades como a minha, o basquete, eu tive que fazer um planejamento para a hora certa.

A ex-jogadora de basquete garante que vive feliz com as conquistas da vida. "Me realizei na vida profissional, parei e fui me realizar na minha vida pessoal, que fui casar e ter filho."