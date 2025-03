Lancellotti ironiza 'fiscais do samba no pé': 'Sambar não é uma obrigação'

Giovanna Lancellotti, 31, é a primeira-dama do Carnaval carioca. Noiva de Gabriel David, o presidente da Liesa, a atriz entra na folia em um carro da Beija-Flor sem a necessidade de sambar, mas tem se esforçado para fazer bonito na avenida. Ela, no entanto, tem sido alvo dos tais "fiscais do samba no pé".

O que aconteceu

Artista, em papo com este colunista de Splash, explica que seu posto no carro da Beija-Flor não a obriga a ter samba no pé. "Eu não sou musa da escola, não sou passista. Eu venho num carro e, em teoria, nem deveria sambar. Como tudo que faço na minha vida e me entrego inteiro, eu tô na pista da Sapucaí e como não vou sambar? Mas isso não é uma obrigação, o meu posto ali é familiar, sentimental. Estou ocupando o espaço que foi da minha sogra Fabíola por mais de 30 anos".