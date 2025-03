Alane fala sobre José Loreto e estreia na Sapucaí: 'Gosto de me entregar'

Musa da Grande Rio, a ex-BBB Alane Dias, 25, está prestes a fazer sua estreia na Marquês de Sapucaí. A bailarina desfila amanhã, mas já marcou presença no Camarote N1 hoje.

O que aconteceu

Após José Loreto, 40, confirmar affair com Alane, a ex-BBB evitou falar sobre o assunto. "Eu sou super-reservada com a minha vida pessoal, então às vezes prefiro ficar na minha, ficar quieta. Mas estou solteira. Estou muito feliz e muito focada no Carnaval, esse é o meu maior foco", disse em entrevista ao UOL.

O ator disse estar conhecendo Alane. Em entrevista à revista Quem, José Loreto a elogiou: "A mídia deixa as coisas mais ansiosas. Dá uma ansiedade para algumas coisas, acelera uns processos. Estamos vivendo, nos conhecendo. Alane é uma mulher incrível, minha amiga".