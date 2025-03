Xamã e Sophie Charlotte terminam o namoro

Xamã e Sophie Charlotte terminaram o namoro. Assessoria de imprensa do cantor confirmou de forma exclusiva para a coluna e informou que eles terminaram de forma amigável, e seguem com carinho e admiração um pelo outro. Sophie e Xamã assumiram o romance em julho do ano passado.

Ontem, Xamã fez fotos com a Giulia Buscacio em um camarote e muita gente especulou que poderia estar rolando algo. A assessoria do Xamã também esclareceu que se travava de uma ação de divulgação dos dois juntos. Que não tem nada além de trabalho e amizade.

Os atores farão par romântico na série ficcional "Os Donos do Jogo", da Netflix, que mergulha nos bastidores e disputas de poder da máfia do jogo do bicho carioca. Na aparição na Sapucaí, os dois personalizaram seus looks com acessórios inspirados no cachorro e no gato, destacando características de seus personagens.