Thiago Oliveira exalta 'sangue nos olhos' dos brothers no BBB: 'Intrigante'

Thiago Oliveira, 40, vive uma experiência nova em 2025 como apresentador dos flashes do BBB dentro da programação da Globo. Ele, que ficou conhecido no meio do esporte e por comandar o É de Casa, diz que a experiência no reality show é apaixonante.

O que aconteceu

Apresentador crê que o Big Brother Brasil faz sucesso por trazer o que o público gosta: entretenimento e fofoca. "Cada dia é um jogo diferente. Para quem acompanha todos os dias, como eu, é a cada minuto. A cada frase do jogador você fala: 'opa, isso pode mudar uma coisa' ou 'se fulano ouvir isso, vai dar alguma coisa'. Isso é o mais legal e intrigante", diz o apresentador, no Camarote N1, no Rio de Janeiro.

Com a decisão da Globo de encerrar a competição em duplas, Thiago Oliveira vê os participantes com "sangue nos olhos" para brigar pelo prêmio de quase R$ 3 milhões. Afinal, sem o apoio do parceiro de jogo, o participante está sendo obrigado a se mostrar para conquista o público.