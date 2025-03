Sabrina Sato diz que sonhou com vitória de Fernanda Torres: 'Sou pé quente'

Sou super pé quente e sortuda. E eu sonhei com a Fernanda Torres ganhando, duas vezes já. Sonhei uma vez que eu tava dando gargalhada, e no outro que ela estava ganhando. Então tenho certeza que já é nosso Sabrina Sato

Sabrina, no entanto, divide a mesma opinião da atriz sobre o fato de ser indicada ao Oscar já ser uma vitória. "Só de ela estar lá, nosso filme e o Brasil estarem lá, já é uma grande vitória", opina. "Mas é um olho aqui [no Carnaval] e outro no Oscar", diz.

Sabrina Sato chegou ao Sambódromo Marquês de Sapucaí (Rio de Janeiro) neste domingo (2) com poucas horas de sono acumuladas para acompanhar o primeiro dia de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial. "Dormi poucas horinhas, mas quando chego aqui esqueço sono e problemas. Carnaval é tanta alegria, coisas boas... Que a gente esquece de tudo. Ainda mais agora com Carnaval e Oscar".

Segundo ela, a correria de Carnaval "faz parte" — e ela gosta. "Essa correria dá uma adrenalina que agita nosso Carnaval", diz. "Eu gosto tanto do que eu faço, disso tudo, de gente, dessa festa. Não sinto esse cansaço".

A apresentadora também defendeu os "enredos afro" nas escolas de samba e comentou a polêmica com Paulo de Barros, que criticou a predominância de enredos com temáticas africanas nas Escolas de Samba do Rio neste ano. "Cada um tem sua opinião sobre isso. Eu particularmente gosto da liberdade", disse.