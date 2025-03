Patrícia Poeta usa look bordado com cristais e franja extralonga na Sapucaí

Patrícia Poeta, 48, escolheu um look para brilhar na Sapucaí. A apresentadora, que é rainha do camarote Allegria, chegou ao primeiro dia de desfile do Grupo Especial do Carnaval carioca, com um top e uma saia cheios de brilho e franjas.

"O top, estruturado com inspiração em biquínis de alta-costura, foi feito em zibeline e inteiramente bordado com cristais prateados, conferindo um toque refinado de alfaiataria", explicou à coluna a estilista mineira Letícia Manzan, que assina o look.

A saia, por sua vez, complementa o conjunto com uma base bordada em cristais prateados e dourados, criando um efeito metalizado de grande impacto. "O charme especial está na franja extralonga, que atinge o comprimento médio e garante um balanço hipnotizante a cada passo", detalha a estilista.