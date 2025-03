Agatha Moreira recusa ideia de desfilar como rainha: 'Não tô nesse nível'

Enquanto musas e rainhas enfrentam a "patrulha do samba no pé" no Carnaval 2025, Agatha Moreira, 33, não quer nem saber da ideia de encarar um convite para desfilar após dez anos da experiência como musa da Vila Isabel.

O que aconteceu

Atriz, que está no ar em Mania de Você (Globo), diz que já viveu a experiência de encarar a passarela do samba. Ela, no entanto, afirma que no atual momento de carreira não teria como topar um posto de musa ou rainha.