Sheron Menezzes entra para o time de musas do Camarote N1 na Sapucaí

Musa da Portela há 14 anos, Sheron Menezzes assume um novo posto neste Carnaval: a atriz foi escolhida para ser musa do Camarote N1, na Sapucaí, e se junta a nomes como Rebecca Andrade, Lore Improta, Malu Borges e a rainha do N1 Sabrina Sato.

A escolha do Camarote Nº1 em ter Sheron como musa reflete não só seu talento, mas também o compromisso do evento em celebrar nomes e aspectos que fazem parte da história do Carnaval.

"É uma honra ser musa do Nº1 ao lado de tantas mulheres incríveis, estou animada para voltar ao Camarote, e mais empolgada ainda para cantar e celebrar Milton Nascimento na avenida. Cresci ouvindo Milton e será um Carnaval muito especial", afirma a atriz.