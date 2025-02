Camarote de R$ 40 milhões terá Irina Shayk e os 'mais VIPs' da Sapucaí

"O Camarote Café de La Musique Alma Rio quer resgatar os tempos de ouro dos camarotes no Rio de Janeiro, trazendo com a bandeira do beach club o anúncio do seu retorno para diferentes players no Brasil e no exterior. Queremos de fato criar no camarote uma atmosfera de celebração à vida, música e alta gastronomia, entre amigos", afirma o empresário.

Garnero detalha o investimento de milhões: "Abrange tudo, desde a estrutura, que visa oferecer o máximo de conforto e sofisticação à curadoria criteriosa que fizemos no line-up, com as atrações nacionais e internacionais".

Álvaro Garnero é o empresário responsável pelo camarote Café de La Musique Alma Rio Imagem: Divulgação

A programação de shows conta com Seu Jorge, Silva, Marcelo D2 e Fatboy Slim, entre outros nomes de DJs renomados.

Para estrear no Rio de Janeiro, Garneiro tem nomes poderosos ao seu lado: Alessandra Pirotelli, empresária com mais de 25 anos de experiência no Carnaval e cofundadora do Nosso Camarote, e os empresários Bernardo Amaral, Pedro Caldas e Guga Pereira.

O camarote dos "mais VIPs" conta com três andares, em um espaço de 2.500 m², lounge externo com vista privilegiada para os desfiles, alta gastronomia e open bar premium.