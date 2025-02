Giovana Cordeiro sobre looks de Carnaval: 'Me sinto a Fernanda Torres'

A atriz Giovana Cordeiro, musa do Salgueiro, brincou que se sente a Fernanda Torres com tanta "montação" nos dias que antecedem o desfile na Marquês de Sapucaí.

Eu estou me sentindo a Fernanda Torres, que falou que, com essa maratona de Oscar e premiações, vive para look. O Carnaval é um pouco isso também.

Giovana Cordeiro, atriz

Entre ensaios na avenida, na quadra e na rua, ela contou que há todo um preparo intelectual e físico para o desfile. "A gente vive, na verdade, para muitas coisas: muito planejamento, pesquisa, comprometimento, preparo físico tanto para aguentar a travessia quanto para estar com samba no pé em dia. Mas é satisfatório demais. E é só no Carnaval, tem que aproveitar", afirmou.