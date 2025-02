Cátia Fonseca tem planos para o horário nobre fora da Band; saiba detalhes

"O mundo está mudando, eu cheguei em um momento em que quero mostrar para as pessoas uma nova Cátia. Quero sair só da cozinha e ganhar o mundo, trazendo outras coisas que tenho muita vontade de fazer. Sou aquariana, adoro tecnologia e quero poder mergulhar de cabeça nisso. Estamos preparando uma revolução digital na minha carreira, inclusive com o uso de inteligência artificial e outras ferramentas que me permitam inovar", diz ela em conversa exclusiva com a coluna.

A nova programação do canal será implantada por fases. A primeira, será direto da casa da apresentadora. Cátia irá mostrar receitas de seu cotidiano, dicas práticas para problemas corriqueiros, indicação de produtos e viagens, tudo com a participação ativa do público.

Nesta primeira fase as edições serão às quintas-feiras, com duração de uma hora e meia. Nas próximas fases as edições ganham mais dias na semana e trazem novos quadros e cenários. A intenção é que o programa possa ser feito de qualquer parte do mundo.

São tantas culturas e curiosidades para conhecer. O mundo está cheio de coisas que ainda não vimos e eu fico fascinada com isso. Temos uma sensação de bairrismo num planeta tão grande. A gente se apega a essa história de casa ser algo fixo, sendo que pode ser em qualquer lugar. A tecnologia também auxilia muito nisso, em nos teletransportar para qualquer realidade.

Cátia Fonseca

Vale destacar que para toda a estratégia de seu canal, Cátia terá a direção e apoio de Rodrigo Riccó, marido da apresentadora, e que foi demitido do Melhor da Tarde em dezembro.