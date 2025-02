Rebeca Andrade fatura cerca de R$ 800 mil no Carnaval: 'Meu pé-de-meia'

Com presença VIP, publicidades e o posto de musa do camarote N1, Rebeca Andrade, 25, está faturando neste Carnaval após conquistar quatro medalhas no ano passado, em Paris, e ver seu nome entre as principais atletas do país.

Segundo fontes da coluna, Rebeca já fechou cerca de R$ 800 mil em contratos apenas para este período da folia. E, em conversa exclusiva com a coluna, sem confirmar valores, a ginasta comemora.

"Vamos fazer meu pé-de-meia, galera, me chamem", brinca Rebeca. Ela continua: "É importantíssimo valorizar não só a minha parte dentro do esporte, mas também fora dele. Eu trabalho com a minha imagem, e, como todos, também quero me dar bem na vida. Graças a Deus as coisas estão melhorando para mim. Estou bem feliz".