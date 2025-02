Paolla sobre substituta na Grande Rio: 'Que se divirta tanto quanto eu'

"É uma mudança de posto. Eu falei que vou perturbar mais a Grande Rio fora do posto, eles vão falar 'volta para rainha, porque você está chata, perturbando'", brincou na concentração da Sapucaí no domingo (23).

Sobre o nervosismo de atravessar a avenida no cargo pelas últimas vezes, ela comentou: "É um nervosismo que eu escolhi, é bom, que me faz feliz. É igual estar em cena, a gente está sempre um pouco tensa. No dia que não for assim é porque ficou normal. E não é normal: é bom, é grande".