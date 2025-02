Faustão participará de doc sobre os bastidores do Carnaval; saiba detalhes

Fausto Silva e Anísio Abraão David gravaram participações e aparecem no terceiro episódio de "Carnaval em Transformação", um projeto de João Silva, filho do apresentador, com Gabriel David, presidente da LIESA (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro) e herdeiro de Anísio.

No episódio 3, que vai ao ar hoje nas redes dos idealizadores, Gabriel David compartilha sua trajetória e os desafios de liderar o Carnaval. O foco será nas transformações e nas mudanças trazidas por uma nova geração.

Para enriquecer a discussão, Fausto e Anísio contam suas experiências na folia e falam como veem a nova geração assumindo os postos que eles ocupavam em suas respectivas áreas: Faustão na TV, e Anísio à frente da Beija-Flor e da LIESA.